В России приземлился самолёт с вывезенными из Сирии российскими детьми

Самолёт с вывезенными из Сирии десятью российскими детьми на борту приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России.

«Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка возвратили на родину десять российских детей, находившихся в лагере беженцев Рож. Среди них — шесть мальчиков и четыре девочки, их возраст от пяти до 17 лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в полёте детей сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена.

Детей направили в медицинское учреждение Москвы для обследования и реабилитации.

Ранее самолёт, на борту которого находились 14 российских детей, вывезенных из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.