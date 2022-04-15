В России приземлился самолёт с вывезенными из Сирии российскими детьми

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Самолёт с вывезенными из Сирии десятью российскими детьми на борту приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России.

«Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка возвратили на родину десять российских детей, находившихся в лагере беженцев Рож. Среди них — шесть мальчиков и четыре девочки, их возраст от пяти до 17 лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в полёте детей сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена.

Детей направили в медицинское учреждение Москвы для обследования и реабилитации.

Ранее самолёт, на борту которого находились 14 российских детей, вывезенных из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. 

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