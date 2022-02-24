В Подмосковье приземлился самолёт с вывезенными из САР российскими детьми
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«В Россию возвращены 14 детей в возрасте от трёх до 15 лет», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что пятеро из них находились в приютах Дамаска, ещё девять вывезены с территории лагерей беженцев в Заевфратье.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев в Россию.