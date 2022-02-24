В Подмосковье приземлился самолёт с вывезенными из САР российскими детьми

Самолёт, на борту которого находились 14 российских детей, вывезенных из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России.

«В Россию возвращены 14 детей в возрасте от трёх до 15 лет», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что пятеро из них находились в приютах Дамаска, ещё девять вывезены с территории лагерей беженцев в Заевфратье.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев в Россию.