Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению российских детей из Сирии

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев в Россию.
Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению российских детей из Сирии
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.

«Анна Кузнецова обратилась к президенту Сирии с предложением продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей, находящихся в лагерях беженцев, на родину», — говорится в сообщении.

В июле Кузнецова рассказала о планах вывоза российских детей из Сирии.

Также она отметила, что в 2020 году было проведено шесть вывозных рейсов из Сирии, на родину вернулись 144 ребёнка.

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