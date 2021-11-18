Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению российских детей из Сирии

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев в Россию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.

«Анна Кузнецова обратилась к президенту Сирии с предложением продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей, находящихся в лагерях беженцев, на родину», — говорится в сообщении.

В июле Кузнецова рассказала о планах вывоза российских детей из Сирии.

Также она отметила, что в 2020 году было проведено шесть вывозных рейсов из Сирии, на родину вернулись 144 ребёнка.