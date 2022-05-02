Al Sumaria: завод в Иракском Курдистане подвергся обстрелам

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Иракском Курдистане после обстрела реактивными снарядами. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Отмечается, что ЧП произошло на предприятии, расположенном в провинции Эрбиль на севере Ирака.

В результате обстрела на НПЗ произошёл пожар, который был ликвидирован. Сведений о пострадавших не приводится.

Ранее в ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство сообщили о серии взрывов на севере Ирака неподалёку от здания генконсульства США.

Позднее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были «израильские объекты» в Ираке.