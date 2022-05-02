Al Sumaria: завод в Иракском Курдистане подвергся обстрелам

Короткая ссылка
Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Иракском Курдистане после обстрела реактивными снарядами. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Отмечается, что ЧП произошло на предприятии, расположенном в провинции Эрбиль на севере Ирака.

В результате обстрела на НПЗ произошёл пожар, который был ликвидирован. Сведений о пострадавших не приводится.

Ранее в ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство сообщили о серии взрывов на севере Ирака неподалёку от здания генконсульства США.

Позднее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были «израильские объекты» в Ираке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить