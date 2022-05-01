Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54 человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«По предварительным данным, 54 человека было задержано в ходе первомайской демонстрации в Париже. Я вновь осуждаю неприемлемое насилие, совершённое этими нарушителями», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось о 45 задержанных.

Кроме того, парижская полиция применила слезоточивый газ против участников первомайской демонстрации.

Как отмечало РИА Новости, в традиционной первомайской демонстрации во французской столице участвуют представители профсоюзов, молодёжных организаций, а также сторонники движения «жёлтые жилеты».