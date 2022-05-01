В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны 45 человек

На первомайской демонстрации в Париже задержаны 45 человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых — женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала», — цитирует РИА Новости Дарманена.

Ранее сообщалось, что парижская полиция применила слезоточивый газ против участников первомайской демонстрации.

Как отмечало РИА Новости, в традиционной первомайской демонстрации во французской столице участвуют представители профсоюзов, молодёжных организаций, а также сторонники движения «жёлтые жилеты».