Израильская армия разметила для сноса дома подозреваемых в убийстве охранника КПП

Короткая ссылка
Израильские военнослужащие разметили для сноса дома подозреваемых в убийстве охранника КПП у города Ариэль.
Израильская армия разметила для сноса дома подозреваемых в убийстве охранника КПП
  • Gettyimages.ru

Уточняется, что метки на дома, подлежащие сносу, израильские военнослужащие нанесли в рамках антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.

«Этим утром солдаты ЦАХАЛ нанесли на карту дома подозреваемых в терроризме перед последующим сносом. В рамках этой деятельности солдаты ЦАХАЛ задержали человека, подозреваемого в пособничестве теракту», — цитирует РИА Новости заявление израильских военных.

Отмечается, что во время контртеррористической деятельности в лагере беженцев Джалазоне вспыхнули ожесточённые беспорядки, военнослужащие применили средства для разгона толпы.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что продолжение израильской политики в отношении палестинцев может привести к «невыносимым последствиям».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить