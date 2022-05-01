Израильская армия разметила для сноса дома подозреваемых в убийстве охранника КПП
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Уточняется, что метки на дома, подлежащие сносу, израильские военнослужащие нанесли в рамках антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.
«Этим утром солдаты ЦАХАЛ нанесли на карту дома подозреваемых в терроризме перед последующим сносом. В рамках этой деятельности солдаты ЦАХАЛ задержали человека, подозреваемого в пособничестве теракту», — цитирует РИА Новости заявление израильских военных.
Отмечается, что во время контртеррористической деятельности в лагере беженцев Джалазоне вспыхнули ожесточённые беспорядки, военнослужащие применили средства для разгона толпы.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что продолжение израильской политики в отношении палестинцев может привести к «невыносимым последствиям».