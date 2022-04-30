ХАМАС пригрозил Израилю ударом 1111 ракет «в защиту Иерусалима»

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ХАМАС пригрозил Израилю, что выпустит по стране 1111 ракет «в защиту Иерусалима». Об этом заявил лидер движения Яхья Синвар во время встречи с палестинскими деятелями в секторе Газа.

«Когда будет необходимо вмешаться, чтобы защитить мечети Аль-Акса, мы готовы выпустить (по Израилю. — RT) 1111 ракет, это число символизирует покойного лидера Ясира ​​Арафата», — приводит РИА Новости слова Синвара со ссылкой на пресс-службу движения.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что продолжение израильской политики в отношении палестинцев может привести к «невыносимым последствиям».

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах аль-Хаджраф осудил действия израильских сил безопасности в отношении молящихся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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