ХАМАС пригрозил Израилю ударом 1111 ракет «в защиту Иерусалима»

ХАМАС пригрозил Израилю, что выпустит по стране 1111 ракет «в защиту Иерусалима». Об этом заявил лидер движения Яхья Синвар во время встречи с палестинскими деятелями в секторе Газа.

«Когда будет необходимо вмешаться, чтобы защитить мечети Аль-Акса, мы готовы выпустить (по Израилю. — RT) 1111 ракет, это число символизирует покойного лидера Ясира ​​Арафата», — приводит РИА Новости слова Синвара со ссылкой на пресс-службу движения.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что продолжение израильской политики в отношении палестинцев может привести к «невыносимым последствиям».

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах аль-Хаджраф осудил действия израильских сил безопасности в отношении молящихся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.