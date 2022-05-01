Глава МИД Украины Кулеба: Киев предложил Китаю стать гарантом безопасности

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Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Раньше мы рассматривали Будапештский меморандум как важный критерий безопасности для Украины, но, к сожалению, настоящей безопасности Украине он не принёс», — цитирует РИА Новости Кулебу.

По его словам, «в настоящее время Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН и других крупных стран, включая Китай».

Министр подчеркнул, что предложение Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины является «знаком уважения и доверия к КНР».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что гарантии безопасности для Киева должны основываться на предоставлении странами Запада своих военных в кратчайшие сроки.

При этом в Москве не раз подчёркивали изменчивость позиции Киева по гарантиям безопасности и затягивание переговорного процесса со стороны Украины.

Подробнее — в материале RT.

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