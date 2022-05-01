Глава МИД Украины Кулеба: Киев предложил Китаю стать гарантом безопасности
«Раньше мы рассматривали Будапештский меморандум как важный критерий безопасности для Украины, но, к сожалению, настоящей безопасности Украине он не принёс», — цитирует РИА Новости Кулебу.
По его словам, «в настоящее время Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН и других крупных стран, включая Китай».
Министр подчеркнул, что предложение Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины является «знаком уважения и доверия к КНР».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что гарантии безопасности для Киева должны основываться на предоставлении странами Запада своих военных в кратчайшие сроки.
При этом в Москве не раз подчёркивали изменчивость позиции Киева по гарантиям безопасности и затягивание переговорного процесса со стороны Украины.
Подробнее — в материале RT.