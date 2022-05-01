Гонконг открыл въезд для вакцинированных иностранцев

Власти Гонконга с воскресенья, 1 мая, разрешили въезд в город нерезидентам — впервые с начала пандемии.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нынешним правилам, пассажиры должны быть вакцинированы и пройти недельный карантин в специализированном отеле.

Кроме того, необходимо сдать несколько тестов на коронавирус.

Ожидается, что нововведение не вызовет притока туризма, однако им смогут воспользоваться бизнесмены, приезжающие на переговоры, выставки и заключение сделок.

Ранее сообщалось, что требование о ношении масок в помещениях, введённое из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, отменяется в Израиле с 23 апреля.

С 9 января власти Израиля открыли границы для иностранных туристов, вакцинированных от коронавируса несколькими препаратами, в том числе и российским «Спутником V».