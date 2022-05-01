Гонконг открыл въезд для вакцинированных иностранцев

Короткая ссылка
Власти Гонконга с воскресенья, 1 мая, разрешили въезд в город нерезидентам — впервые с начала пандемии.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нынешним правилам, пассажиры должны быть вакцинированы и пройти недельный карантин в специализированном отеле.

Кроме того, необходимо сдать несколько тестов на коронавирус.

Ожидается, что нововведение не вызовет притока туризма, однако им смогут воспользоваться бизнесмены, приезжающие на переговоры, выставки и заключение сделок.

Ранее сообщалось, что требование о ношении масок в помещениях, введённое из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, отменяется в Израиле с 23 апреля.

С 9 января власти Израиля открыли границы для иностранных туристов, вакцинированных от коронавируса несколькими препаратами, в том числе и российским «Спутником V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить