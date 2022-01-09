В Израиле открыли границу для привитых «Спутником V»

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С 9 января власти Израиля открыли границы для иностранных туристов, вакцинированных от коронавируса несколькими препаратами, в том числе российским «Спутником V». Об этом заявили в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства.

«Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельство о вакцинации... сделанной не ранее шести месяцев назад», — передаёт ТАСС сообщение.

Отмечается, что в стране признаётся одобренный ВОЗ «Спутник V», если прививка сделана не менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль.

Кроме того, по прибытии в аэропорт Бен-Гурион иностранные граждане должны будут делать ПЦР-тест и отправляться на суточный карантин.

В конце ноября в Израиле на две недели закрыли границу для иностранцев в связи с появлением нового штамма коронавирусной инфекции — «омикрон».

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