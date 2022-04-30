Global Times: желание США «ослабить» Россию чревато глобальным международным конфликтом

Стремление США «ослабить» Россию может привести к глобальному конфликту великих держав. Соответствующее опасение высказано в статье китайского портала Global Times.

«Попытками подорвать мощь страны (России. — RT) силой или переманить её лучших учёных Соединённые Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами, так как предаются игре с нулевой суммой», — говорится в материале.

Отмечается, что «одержимость» Вашингтона стремлением сохранить своё доминирующее положение в мире способна расколоть весь остальной мир.

Ранее политолог Сэмане Экван в статье для издания Kayhan заявила, что Соединённые Штаты после окончания холодной войны не смогли установить однополярный миропорядок и закрепить свою лидирующую роль в нём.