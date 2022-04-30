Global Times: желание США «ослабить» Россию чревато глобальным международным конфликтом
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«Попытками подорвать мощь страны (России. — RT) силой или переманить её лучших учёных Соединённые Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами, так как предаются игре с нулевой суммой», — говорится в материале.
Отмечается, что «одержимость» Вашингтона стремлением сохранить своё доминирующее положение в мире способна расколоть весь остальной мир.
Ранее политолог Сэмане Экван в статье для издания Kayhan заявила, что Соединённые Штаты после окончания холодной войны не смогли установить однополярный миропорядок и закрепить свою лидирующую роль в нём.