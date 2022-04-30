В Ченнаи прошло шествие в поддержку дружбы Индии и России
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В марше приняли участие около 70 человек, пишет ТАСС.
«Шествие было посвящено 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Инициатором мероприятия выступило индийско-российское общество дружбы», — сказал он.
Участниками марша «Индия и Россия — дружба навсегда!» стали индийские выпускники российских и советских вузов, а также представители местных общественных организаций, российские соотечественники.
«Мы получили разрешение на проведение такого шествия по одной из центральных улиц города. Поэтому полиция перекрыла движение и манифестанты прошли с флагами двух стран. Жители города с интересом отнеслись к шествию», — сказал Рогалёв.
1 апреля в МИД России сообщили, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время визита в страну.
Как писала обозреватель американского портала Vox Джен Кирби, сбалансированное поведение Нью-Дели отражает его заинтересованность в сохранении давних отношений с Москвой на фоне текущего кризиса.