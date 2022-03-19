Vox: поведение Индии говорит о её стремлении сохранить давние отношения с Россией

Сбалансированное поведение Нью-Дели отражает его заинтересованность в сохранении давних отношений с Москвой на фоне текущего кризиса, пишет обозреватель американского портала Vox Джен Кирби.

По её мнению, в условиях украинского кризиса Индия пытается найти деликатный геополитический баланс, который позволит поддерживать давнюю дружбу с Россией.

«Индия наладила отношения с Советским Союзом во время холодной войны. Это перенеслось и на наши дни из-за взаимного интереса», — пишет журналист.

Ещё одной причиной такой политики Нью-Дели является сотрудничество в оборонном секторе, считает Кирби.

«Арсенал Индии — в основном советского или российского производства... Индия нуждается в вооружённых силах, чтобы противостоять тому, что она считает самой большой угрозой в своём соседстве: подъёму Китая», — говорится в материале.

18 марта посол России в Нью-Дели Денис Алипов рассказал, что индийцы «заинтересованы в поставках российской нефти, углеводородов».