МО Белоруссии: НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как театр военных действий

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Североатлантический альянс рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий, заявили в Министерстве обороны Белоруссии.
МО Белоруссии: НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как театр военных действий
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Так ведомство прокомментировало планы НАТО по проведению крупнейшего учения «Defender Europe — 2022», которые с 1 по 27 мая проведут на полигонах и учебных центрах 19 европейских государств, а также в акватории Балтийского и Северного морей.

В задачи учений входят отработка вариантов по переброске коалиционных группировок войск в Европе, проверка готовности инфраструктуры европейских государств по приёму и размещению войск усиления, а также применение коалиционных сил и их всестороннее обеспечение в ходе проведения операции в Восточной Европе и Прибалтике.

Кроме того, страны НАТО проведут манёвры на полигонах и в центрах полигонной подготовки сопредельных с Белоруссией государств.

Также НАТО планирует учения «Быстрый ответ — 2022» на территории Грузии, Латвии, Литвы, Северной Македонии и Норвегии) и национальных ВС Словакии «Словацкий щит — 2022» на полигоне «Лештъ», напомнили в белорусском Минобороны.

Как ранее писала газета Sabah, Военно-воздушные силы Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в связи с разногласиями с Грецией.

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