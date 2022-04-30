WP: республиканцы США постепенно отходят от поддержки НАТО

Члены Республиканской партии США постепенно отстраняются от политики поддержки НАТО, пишет The Washington Post.

Газета ссылается на прошедшее в апреле голосование в палате представителей США по резолюции в поддержку НАТО, против которой высказались 63 республиканца, тогда как в 2019 году против подобного документа выступили 22 республиканца.

Издание пишет, что такой исход голосования «подчёркивает заметный отход Республиканской партии от НАТО в последние годы», а позиции части республиканцев соответствуют принципу «Америка прежде всего», который продвигал бывший президент Дональд Трамп.

В ноябре 2018 года Трамп раскритиковал ситуацию, когда Вашингтон несёт расходы на обеспечение безопасности других стран, но при этом теряет огромные деньги в торговле с этими государствами.

Газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что Трамп постоянно поднимал вопрос о выходе США из НАТО.