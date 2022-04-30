Захарова заявила об отъезде политической команды из Белого дома

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об отъезде политической команды из Белого дома.
Захарова заявила об отъезде политической команды из Белого дома
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  • © MFA Russia

Об этом она написала в своём Telegram-канале, а также заявила, что у официального представителя Минобороны США Джона Кирби «сдают нервы».

«Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все», — написала она.

Захарова со ссылкой на американские СМИ отметила, что из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. 

По её словам, эксперты в США считают поводом для этого «упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену».

Ранее Захарова заявила, что у пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. По её словам, Кирби «хамит, обзывается, безобразничает и какую-то глупость сморозил про президента России».

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