Захарова: у пресс-секретаря Пентагона Кирби сдают нервы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы.
Захарова: у пресс-секретаря Пентагона Кирби сдают нервы
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Кирби прослужил во флоте с 1986 по 2015 год и был свидетелем кампаний США в Югославии и Ираке.

По её словам, одной из причин его беспокойства является раскрытие работы биолабораторий на Украине.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал «оскорбительными и неприемлемыми» высказывания Кирби в адрес России, при этом в сообщении не уточнялось, о каких конкретно высказываниях идёт речь.

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