Посол в США Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными

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Российский посол в США Анатолий Антонов назвал «оскорбительными и неприемлемыми» высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России, при этом в сообщении не уточняется, о каких конкретно высказываниях идёт речь.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.

Антонов удивился, что «настолько провокационные тезисы» были произнесены от Кирби — бывшего военного, который «прекрасно отдаёт себе отчёт в значимости слова».

Посол подчеркнул, что представители России никогда не позволяли себе подобных высказываний в адрес американского руководства.

Также он предположил, что в Вашингтоне не заинтересованы в прекращении огня на Украине.

По его словам, «главное для «Кирби и ему подобных» — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия».  

Ранее заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с Вашингтоном.

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