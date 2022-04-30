Посол в США Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными
Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.
Антонов удивился, что «настолько провокационные тезисы» были произнесены от Кирби — бывшего военного, который «прекрасно отдаёт себе отчёт в значимости слова».
Посол подчеркнул, что представители России никогда не позволяли себе подобных высказываний в адрес американского руководства.
Также он предположил, что в Вашингтоне не заинтересованы в прекращении огня на Украине.
По его словам, «главное для «Кирби и ему подобных» — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия».
Ранее заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с Вашингтоном.