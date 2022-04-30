Читатели Der Spiegel высказались о полёте Шольца через Северный полюс в обход России

Читатели немецкого издания Der Spiegel с иронией отреагировали на новость о том, что самолёт канцлера Германии Олафа Шольца по пути из Японии пересёк Северный полюс для обхода воздушного пространства России.

Как пишет РИА Новости, в комментариях к публикации читатели назвали такое решение неразумным из-за расхода топлива и проблем, связанных с климатом, поскольку сам Шольц недавно выражал обеспокоенность этим вопросом.

Один из пользователей пошутил, что хорошо, что самолёт канцлера полетел не над Южным полюсом.

«А промежуточная остановка была у Деда Мороза?» — написал другой читатель.

Ещё один из комментаторов возмутился, что такие «уклончивые манёвры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег».

Ранее Süddeutsche Zeitung писала, что самолёт Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство.