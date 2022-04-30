Novatek Green Energy предупредила об угрозе взрыва 500 вагонов с газом в Польше
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В сообщении говорится, что около 500 вагонов, заполненных сжиженным газом, легально въехали на территорию Польши, но из-за лишения компании контроля и невозможности дальнейшей их транспортировки и разгрузки есть «существенная и очень реальная опасность».
Отмечается, что в случае длительного простоя вагонов на путях может произойти выброс газа в атмосферу и его возгорание, что приведёт к сильному пожару, который будет сложно потушить.
В компании рекомендовали незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 млн литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы.
Ранее правительство Польши обязало Novatek Green Energy — польскую «дочку» компании «НОВАТЭК» — передать газовую инфраструктуру госкомпаниям, чтобы они могли поставлять газ в районы, которые остались без газоснабжения из-за включения этой компании в санкционный список Варшавы.