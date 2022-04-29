В Пентагоне прокомментировали гибель американца из ЧВК на Украине

В Минобороны США прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о гибели американца из частной военной компании (ЧВК) на Украине.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби спросили, пользовалось ли военное ведомство США услугами ЧВК и есть ли у Минобороны подрядчики — ЧВК, работающие на Украине.

«Насколько я знаю, нет», — сказал Кирби.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников сообщил о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании (ЧВК).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с начала специальной военной операции киевский режим привлёк на Украину, по открытым данным, порядка 7 тыс. иностранных наёмников из 63 государств.