Ведущий Fox News Карлсон предложил отстранить Байдена от власти

Телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News предложил отстранить Джо Байдена от поста президента США, поскольку считает, что Вашингтон находится на грани ядерного конфликта.

Он предложил применить 25-ю поправку к американской Конституции, предусматривающую возможность отстранения президента от должности в случае его недееспособности.

«Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие», — приводит его слова РИА Новости.

Также Карлсон заявил, что США переживают момент максимальной опасности, однако их власти ведут себя безрассудно. При этом он назвал поведение Байдена и его администрации невменяемым.

Ранее в Пентагоне заявили, что не считают эскалацией выделение дополнительных $33 млрд на помощь Украине, которая в том числе пойдёт на военные цели.

28 апреля Байден призвал все стороны воздерживаться от заявлений о возможности применения ядерного оружия. Он назвал такие заявления безответственными.