Власти Нидерландов заявили, что не могут запретить заход в порт судну с российской нефтью

Власти Нидерландов заявили, что не могут запретить заход в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью, так как оно ходит под флагом Маршалловых Островов.

Об этом информирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру.

Она объяснила, что поскольку судно ходит не под флагом России, то не подпадает под введённые Евросоюзом антироссийские санкции. В связи с этим отсутствуют юридические основания для запрета его захода в нидерландский порт.

Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что власти страны закрывают границу с Россией для грузов, а также порты, исключение сделают только для траулеров.