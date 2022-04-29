МИД России осудил принятие в Латвии закона о лишении гражданства за поддержку спецоперации
- РИА Новости
«В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие сеймом таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве не исключили роста сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений.
«Как говорится, маски сброшены, официальная Рига в открытую поддерживает киевский режим, ответственный за гибель многих мирных жителей на Донбассе», — заключили в МИД России.
Ранее парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства за поддержку российской спецоперации на Украине.