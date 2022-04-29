МИД России осудил принятие в Латвии закона о лишении гражданства за поддержку спецоперации

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В российском МИД осудили принятие латвийскими властями поправок к закону, предусматривающих лишение гражданства за поддержку специальной операции на Украине.
МИД России осудил принятие в Латвии закона о лишении гражданства за поддержку спецоперации
  • РИА Новости

«В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие сеймом таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве не исключили роста сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений.

«Как говорится, маски сброшены, официальная Рига в открытую поддерживает киевский режим, ответственный за гибель многих мирных жителей на Донбассе», — заключили в МИД России.

Ранее парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства за поддержку российской спецоперации на Украине.

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