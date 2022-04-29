Президент Венгрии предложит кандидатуру Орбана на пост премьера на третий срок

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Действующий президент Венгрии Янош Адер попросил Виктора Орбана сформировать новое правительство. Он также сообщил, что вновь предложит кандидатуру Орбана на пост главы правительства на инаугурационном заседании парламента нового созыва 2 мая.
Президент Венгрии предложит кандидатуру Орбана на пост премьера на третий срок
  • AP

«Я в третий раз попросил господина премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство, и он это предложение принял. В понедельник я повторю это на инаугурационном заседании парламента и предложу избрать Виктора Орбана на пост премьер-министра», — цитирует слова Адера в эфире канала М1 РИА Новости.

Действующий президент добавил, что легитимность нового парламента не подлежит обсуждению. 

В марте 2022 года президентом Венгрии избрали Каталин Новак. Она сменит на этом посту Адера, возглавлявшего Венгрию с 2012 года.

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