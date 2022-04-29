Президент Венгрии предложит кандидатуру Орбана на пост премьера на третий срок

Действующий президент Венгрии Янош Адер попросил Виктора Орбана сформировать новое правительство. Он также сообщил, что вновь предложит кандидатуру Орбана на пост главы правительства на инаугурационном заседании парламента нового созыва 2 мая.

«Я в третий раз попросил господина премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство, и он это предложение принял. В понедельник я повторю это на инаугурационном заседании парламента и предложу избрать Виктора Орбана на пост премьер-министра», — цитирует слова Адера в эфире канала М1 РИА Новости.

Действующий президент добавил, что легитимность нового парламента не подлежит обсуждению.

В марте 2022 года президентом Венгрии избрали Каталин Новак. Она сменит на этом посту Адера, возглавлявшего Венгрию с 2012 года.