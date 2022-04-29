Аналитик Оленченко объяснил выделение США $20 млн на «развитие» журналистики в Европе
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«Они никогда не были альтруистами. Если они что-то делают, значит, стремятся к какой-то выгоде», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, выгоду США видят в том, чтобы найти среди журналистов тех, кто «принимал бы их точку зрения, откликался на их лозунги, попадая в унисон с американской пропагандой».
«Когда такие люди будут найдены, их надо содержать, то есть им надо платить, можно сказать, зарплату», — уточнил Оленченко.
Он добавил, что есть также вероятность, что США разочаровались в тех журналистах, которые работают сейчас.
«Выражаясь образно, они хотят подбросить огня в топку, чтобы ярче горело», — сказал аналитик.
Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до $20 млн на проекты, связанные с расследовательской журналистикой в ряде европейских стран и в государствах бывшего СССР.