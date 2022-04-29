Аналитик Оленченко объяснил выделение США $20 млн на «развитие» журналистики в Европе

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал планы США по выделению $20 млн на «развитие» расследовательской журналистики в Европе и на постсоветском пространстве.
Аналитик Оленченко объяснил выделение США $20 млн на «развитие» журналистики в Европе
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«Они никогда не были альтруистами. Если они что-то делают, значит, стремятся к какой-то выгоде», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, выгоду США видят в том, чтобы найти среди журналистов тех, кто «принимал бы их точку зрения, откликался на их лозунги, попадая в унисон с американской пропагандой».

«Когда такие люди будут найдены, их надо содержать, то есть им надо платить, можно сказать, зарплату», — уточнил Оленченко.

Он добавил, что есть также вероятность, что США разочаровались в тех журналистах, которые работают сейчас. 

«Выражаясь образно, они хотят подбросить огня в топку, чтобы ярче горело», — сказал аналитик.

Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до $20 млн на проекты, связанные с расследовательской журналистикой в ряде европейских стран и в государствах бывшего СССР.

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