Американист Рогулёв прокомментировал заявление Псаки о помощи Украине
- Legion-Media
По словам эксперта, США уже планируют увеличить сумму финансирования Украины.
«Байден уже запросил у конгресса $33 млрд на перспективное финансирование. Из них $20 млрд — это военная помощь и $13 млрд — это экономическая и гражданская помощь», — подчеркнул американист.
Он также уточнил, что конгресс завершает обсуждение законопроекта о ленд-лизе.
«Он позволит ускорить предоставление помощи и предоставлять её Украине без обеспечения», — отметил Рогулёв.
Ранее Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена есть возможность отправить на Украину помощь на $250 млн.