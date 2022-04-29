Американист Рогулёв прокомментировал заявление Псаки о помощи Украине

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Анастасия Белоусова
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об отправке на Украину помощи на $250 млн.
Американист Рогулёв прокомментировал заявление Псаки о помощи Украине
  • Legion-Media

По словам эксперта, США уже планируют увеличить сумму финансирования Украины.

«Байден уже запросил у конгресса $33 млрд на перспективное финансирование. Из них $20 млрд — это военная помощь и $13 млрд — это экономическая и гражданская помощь», — подчеркнул американист.

Он также уточнил, что конгресс завершает обсуждение законопроекта о ленд-лизе.

«Он позволит ускорить предоставление помощи и предоставлять её Украине без обеспечения», — отметил Рогулёв.

Ранее Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена есть возможность отправить на Украину помощь на $250 млн.

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