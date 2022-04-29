The Guardian: британские военные примут участие в учениях по противостоянию России

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Порядка 8 тыс. военнослужащих британской армии будут задействованы в учениях НАТО, в ходе которых будет отрабатываться «противодействие российской агрессии».

Как сообщает The Guardian, манёвры должны стать одними из самых масштабных со времен завершения холодной войны.

«Этим летом десятки танков будут переброшены в страны от Финляндии до Северной Македонии… К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединённые экспедиционные силы, в который входят Финляндия и Швеция», — говорится в публикации.

В британском Минобороны отметили, что соответствующие учения планировались уже давно, однако импульсом к их проведению стала военная спецоперация России на Украине.

Ранее появились данные о программе МИД Британии по противодействию российским СМИ в регионе бывшего СССР.

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