Появились данные о программе МИД Британии по противодействию российским СМИ в регионе бывшего СССР

Британия разработала и на протяжении нескольких лет внедряла программу информационного противодействия России на постсоветском пространстве. Об этом говорится в документах, выложенных в сеть, предположительно, группой хакеров Anonymous. В архиве — внутренняя документация МИД Великобритании, которая касается ряда проектов Соединённого Королевства по снижению влияния Москвы в зоне бывшего СССР.

Как следует из документов, переподготовку журналистов планировалось осуществлять через организацию пресс-туров в Великобританию с прохождением стажировок на площадках ведущих СМИ королевства.

«Данный проект окажет поддержку широкомасштабной региональной программе британского правительства по противодействию риторике российского правительства в СМИ и информационном пространстве», — говорится в документе.

Роль посредника и организатора брали на себя различные фонды, например, Thomson Reuters Foundation. Как следует из опубликованной документации, эта организация к 2019 году реализовала «обучение» как минимум 80 российских журналистов и блогеров.

В том же 2019 году фонд получил ещё 85 заявок от желающих пройти переподготовку в рамках проекта.

«Бюджет на реализацию обязательной части проекта составляет 200 тыс. фунтов стерлингов на 2019/20 финансовый год», — говорится в документе.

Работу с журналистами и лидерами общественных мнений активно ведут не только англичане, но и американцы, уточняет политолог Сергей Карнаухов. При этом ставка делается не на столичных журналистов и блогеров, а на региональных.

«Акцент перенесён на регионы, потому что там много СМИ, нуждающихся в деньгах, там много структур, которые трудно выявить и контролировать региональным силовым органам. Также СМИ, которые контролируются и финансируются американцами и британцами, занимаются сбором информации о российских вооружённых силах и собирают компромат на высших должностных лиц и общественных политических деятелей», — резюмировал Сергей Карнаухов.