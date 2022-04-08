Появились данные о программе МИД Британии по противодействию российским СМИ в регионе бывшего СССР
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Как следует из документов, переподготовку журналистов планировалось осуществлять через организацию пресс-туров в Великобританию с прохождением стажировок на площадках ведущих СМИ королевства.
«Данный проект окажет поддержку широкомасштабной региональной программе британского правительства по противодействию риторике российского правительства в СМИ и информационном пространстве», — говорится в документе.
Роль посредника и организатора брали на себя различные фонды, например, Thomson Reuters Foundation. Как следует из опубликованной документации, эта организация к 2019 году реализовала «обучение» как минимум 80 российских журналистов и блогеров.
В том же 2019 году фонд получил ещё 85 заявок от желающих пройти переподготовку в рамках проекта.
«Бюджет на реализацию обязательной части проекта составляет 200 тыс. фунтов стерлингов на 2019/20 финансовый год», — говорится в документе.
Работу с журналистами и лидерами общественных мнений активно ведут не только англичане, но и американцы, уточняет политолог Сергей Карнаухов. При этом ставка делается не на столичных журналистов и блогеров, а на региональных.
«Акцент перенесён на регионы, потому что там много СМИ, нуждающихся в деньгах, там много структур, которые трудно выявить и контролировать региональным силовым органам. Также СМИ, которые контролируются и финансируются американцами и британцами, занимаются сбором информации о российских вооружённых силах и собирают компромат на высших должностных лиц и общественных политических деятелей», — резюмировал Сергей Карнаухов.