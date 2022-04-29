В МИД Британии заявили о задержании премьера Виргинских островов в США

Короткая ссылка
Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи был задержан в США по подозрению в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

«Сегодня днём премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи был арестован в Соединённых Штатах по обвинению, связанному с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег», — говорится в заявлении.

По словам главы Форин-офиса, в связи со случившимся губернатор региона Джон Ранкин проведёт экстренное заседание кабинета министров.

Ранее сообщалось, что против кандидата в президенты Франции, депутата и лидера партии «Будем сопротивляться!» Жана Лассаля возбудили уголовное дело из-за нарушения избирательного кодекса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить