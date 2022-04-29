В МИД Британии заявили о задержании премьера Виргинских островов в США
«Сегодня днём премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи был арестован в Соединённых Штатах по обвинению, связанному с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег», — говорится в заявлении.
По словам главы Форин-офиса, в связи со случившимся губернатор региона Джон Ранкин проведёт экстренное заседание кабинета министров.
Ранее сообщалось, что против кандидата в президенты Франции, депутата и лидера партии «Будем сопротивляться!» Жана Лассаля возбудили уголовное дело из-за нарушения избирательного кодекса.