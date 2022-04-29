Против кандидата в президенты Франции Жана Лассаля возбудили уголовное дело

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Против кандидата в президенты Франции, депутата и лидера партии «Будем сопротивляться!» Жана Лассаля возбудили уголовное дело.

Как сообщает France Bleu Béarn Bigorrе, Лассалю инкриминируют нарушения избирательного кодекса, которые могли оказать влияние на итоги голосования.

Во время проведения второго тура выборов кандидат в президенты, находясь на избирательном участке в коммуне Лурдьос-Ишер, заявил, что воздерживается от голосования. Видео с публичным заявлением распространилось в соцсетях. Предполагается, что таким образом Лассаль оказал влияние на других избирателей, что запрещено делать в день выборов.

Ранее стало известно о победе Эммануэля Макрона на выборах с результатом в 58,55% по итогам подсчёта 100% голосов избирателей.

Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.

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