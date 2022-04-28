Эрдоган анонсировал начало «новой эры сотрудничества» Турции и Саудовской Аравии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Саудовскую Аравию заявил о скором начале «новой эры сотрудничества» Анкары и Эр-Рияда.

«Мой визит является проявлением нашей общей воли начать новую эру сотрудничества двух братских стран. В ходе моего визита мы рассмотрим все аспекты турецко-саудовских отношений», — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Ранее президент Турции выразил мнение, что только Анкара способна обеспечить достижение прогресса в переговорах между Россией и Украиной.

В конце марта он заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.