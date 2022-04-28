Сенатор Цеков осудил запрет властей США на проведение шествия «Бессмертного полка» в стране

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение властей Соединённых Штатов запретить проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».

«Это неудивительно при том отношении этих стран к возродившемуся фашизму на Украине. Они его поддерживают... Эти страны уже дошли до ручки в своих решениях», — подчеркнул Цеков.

Сенатор заявил, что, запрещая подобные мероприятия, западные страны отказываются от почитания памяти миллионов граждан не только СССР, но других стран, которые победили во Второй мировой войне.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».

Отмечается, что в этом году акцию также запретили проводить в Ирландии, а в Германии «Бессмертный полк» пока официально не запретили, но прорабатывается вопрос об организации альтернативного шествия.