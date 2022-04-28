В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к «Духу Эльбы»

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Власти Соединённых Штатов запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом заявил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к «Духу Эльбы»
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено», — приводит ТАСС его слова.

Как сообщил Макаров, в этом году акцию также запретили проводить в Ирландии, а в Германии «Бессмертный полк» пока официально не запретили, но прорабатывается вопрос об организации альтернативного шествия.

Ранее глава МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Нягу сообщил об отмене проведения акции «Бессмертный полк» во избежание возможных провокаций.

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