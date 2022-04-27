В Приднестровье отменили проведение акции «Бессмертный полк»

Глава МВД Приднестровья Виталий Нягу сообщил об отмене проведения акции «Бессмертный полк» во избежание возможных провокаций.

«К сожалению, обстоятельства вынуждают нас отказаться от массовых мероприятий и акций. Речь идёт о безопасности жителей Приднестровья, в том числе ветеранов, проживающих в республике, а также иностранных граждан», — цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Организаторы «Бессмертного полка» ранее предложили родным участников Великой Отечественной войны, проживающим в странах, где эта акция запрещена, принять участие в шествии, прислав фотографии своих близких волонтёрам.