В Приднестровье отменили проведение акции «Бессмертный полк»

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Глава МВД Приднестровья Виталий Нягу сообщил об отмене проведения акции «Бессмертный полк» во избежание возможных провокаций.
В Приднестровье отменили проведение акции «Бессмертный полк»
  • РИА Новости

«К сожалению, обстоятельства вынуждают нас отказаться от массовых мероприятий и акций. Речь идёт о безопасности жителей Приднестровья, в том числе ветеранов, проживающих в республике, а также иностранных граждан», — цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Организаторы «Бессмертного полка» ранее предложили родным участников Великой Отечественной войны, проживающим в странах, где эта акция запрещена, принять участие в шествии, прислав фотографии своих близких волонтёрам.

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