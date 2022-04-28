Сенатор Ковитиди назвала ошибкой решение бундестага по поставкам вооружения на Украину
- РИА Новости
Ковитиди назвала подобное решение фатальной ошибкой для Германии.
«Мы очень хотим, чтобы наши западные партнёры уяснили для себя одну очень важную вещь: накачивая Украину оружием, коллективный Запад закладывает мину замедленного действия под целым континентом, это чрезвычайно опасно», — заключила сенатор.
Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить стране тяжёлое вооружение.