Сенатор Ковитиди назвала ошибкой решение бундестага по поставкам вооружения на Украину

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT принятие бундестагом заявления с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.
Сенатор Ковитиди назвала ошибкой решение бундестага по поставкам вооружения на Украину
  • РИА Новости

Ковитиди назвала подобное решение фатальной ошибкой для Германии.

«Мы очень хотим, чтобы наши западные партнёры уяснили для себя одну очень важную вещь: накачивая Украину оружием, коллективный Запад закладывает мину замедленного действия под целым континентом, это чрезвычайно опасно», — заключила сенатор.

Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить стране тяжёлое вооружение.

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