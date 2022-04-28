Париж и Варшава обсудили ситуацию с газом после прекращения поставок из России в Польшу
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Франции.
«Министры высказались за диверсификацию источников энергоснабжения Евросоюза в контексте прекращения российской стороной поставок газа в Польшу и Болгарию», — указали в министерстве.
Ле Дриан и Рау также рассмотрели реакцию ЕС на конфликт на Украине.
Ранее «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
В компании добавили, что «Газпром экспорт» не получил платежей за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.