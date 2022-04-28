Путин обсудил с лидером Анголы спецоперацию на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По просьбе Жоау Лоуренсу Владимир Путин информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями», — проинформировали в Кремле.
В сообщении также говорится, что с обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных отношений.
Подтверждён настрой на их дальнейшее развитие, включая сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сферах.
Стороны условились о продолжении контактов.
Ранее президент России в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.