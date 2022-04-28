Путин обсудил с лидером Анголы спецоперацию на Украине

По инициативе ангольской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Ангола Жоау Лоуренсу. Российский лидер проинформировал коллегу о целях спецоперации по защите Донбасса, а также дал оценки положению дел на переговорах с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Жоау Лоуренсу Владимир Путин информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также дал принципиальные оценки положения дел на переговорах с украинскими представителями», — проинформировали в Кремле.

В сообщении также говорится, что с обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных отношений.

Подтверждён настрой на их дальнейшее развитие, включая сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сферах.

Стороны условились о продолжении контактов.

Ранее президент России в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.