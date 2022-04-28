Медведев прокомментировал голосование бундестага по тяжёлому оружию для Украины
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Бундестаг одобрил поставку тяжёлых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», — указал Медведев.
Ранее сообщалось, что бундестаг принял заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.