Медведев прокомментировал голосование бундестага по тяжёлому оружию для Украины

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал тот факт, что депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить Киеву тяжёлое вооружение.
Медведев прокомментировал голосование бундестага по тяжёлому оружию для Украины
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Бундестаг одобрил поставку тяжёлых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», — указал Медведев.

Ранее сообщалось, что бундестаг принял заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.

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