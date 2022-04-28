Несколько десятков районов Польши остались без газа после введённых антироссийских санкций

Несколько десятков районов Польши остались без газоснабжения после введения Варшавой санкций в отношении компаний, связанных с Россией. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.

«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин (административная единица в Польше. — RT). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем всё, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что речь идёт о фирме Novatek Green Energy, которая после попадания под санкции польских властей перестала поставлять сжиженный углеводородный газ.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сообщил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.