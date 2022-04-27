В Еврокомиссии предложили цифровизировать оформление шенгенских виз

Еврокомиссия вынесла предложение перевести процесс оформления шенгенских виз в цифровой формат и сделать возможной подачу заявлений онлайн.

«Мы предлагаем полностью цифровое заявление на получение визы, чтобы помочь путешественникам и государствам-членам обеспечить более комфортный и безопасный процесс подачи заявления», — цитирует зампреда ЕК Маргаритис Схинас Интерфакс.

Член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон отметила, что Евросоюзу необходимо предоставить безопасную веб-платформу для подачи заявлений на получение визы для граждан 102 стран.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее допустил возможность принятия Европейским союзом решения об ограничении выдачи виз россиянам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.