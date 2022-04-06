Грушко допустил возможность ограничения Евросоюзом выдачи виз россиянам

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко допустил возможность принятия Европейским союзом решения об ограничении выдачи виз россиянам.
Грушко допустил возможность ограничения Евросоюзом выдачи виз россиянам
  • РИА Новости

«Мне трудно говорить о возможностях применения этого решения на уровне ЕС, но, глядя на правовой беспредел, который учиняют наши контрагенты в различных международных организациях и на международных площадках, мы понимаем, что в этом смысле ничего невозможного нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.

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