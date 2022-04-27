Швейцария ввела новые санкции против России и Белоруссии

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Швейцария ввела новые ограничительные меры в отношении России и Белоруссии. В том числе будет запрещён импорт из России угля, древесины и морепродуктов.
Швейцария ввела новые санкции против России и Белоруссии
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Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

В частности новые рестрикции включают запрет на импорт бурого угля, каменного угля, древесины, цемента, морепродуктов и чёрной икры. При этом в Россию запретили экспортировать из Швейцарии промышленных роботов и некоторые виды химической продукции. Кроме того, власти Швейцарии запретили поддержку компаний, которые находятся в собственности или под контролем России. Также запрещена регистрация трастов для россиян.

При этом в рамках санкций против Минска Швейцария расширила запрет на экспорт в Белоруссию банкнот — он будет распространяться не только на швейцарские франки и евро, но и на другие официальные валюты Евросоюза.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сумела блокировать удар от нелегитимных санкций со стороны Запада, отечественная экономика смогла устоять.

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