Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом

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Конституционный совет Франции официально утвердил переизбрание Эммануэля Макрона на пост президента республики с 14 мая.
Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом
  • AP

«Макрон получил абсолютное большинство голосов, поэтому Конституционный совет провозглашает господина Макрона новым президентом республики», — приводит РИА Новости заявление председателя совета Лорана Фабиуса.

Новый мандат президента страны начнёт действовать 14 мая.

Макрон победил на выборах главы государства с результатом в 58,55% по итогам подсчёта 100% голосов избирателей.

Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.

Президент России Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента.

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