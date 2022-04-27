Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом
- AP
«Макрон получил абсолютное большинство голосов, поэтому Конституционный совет провозглашает господина Макрона новым президентом республики», — приводит РИА Новости заявление председателя совета Лорана Фабиуса.
Новый мандат президента страны начнёт действовать 14 мая.
Макрон победил на выборах главы государства с результатом в 58,55% по итогам подсчёта 100% голосов избирателей.
Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.
Президент России Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента.