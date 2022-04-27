Социолог Шугалей прокомментировал обмен Ярошенко на Рида

Социолог Максим Шугалей в беседе с RT прокомментировал обмен россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

«Я хорошо понимаю 20 лет, которые ему дали, и состояние счастья, в котором он возвращается домой. От всей души радуюсь за него!» — сказал он.

При этом Шугалей заявил, что с США «очень тяжело работать».

«Правовые нормы там все нарушены, сроки безумные, условия содержания адские», — заявил социолог.

Он также поблагодарил МИД и всех, кто участвовал в обмене.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

Ярошенко в 2010 году был приговорён американским судом к 20 годам лишения свободы.