Spotify ожидает потери более 2 млн подписчиков из-за ухода из России
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Число премиум-подписчиков сервиса за квартал выросло на 15% год к году — до 182 млн, говорится в документе, тогда как отток пользователей из-за ухода из России составил приблизительно 1,5 млн.
Кроме того, ожидается, что в текущем квартале может произойти отток ещё около 600 тыс. подписчиков из-за полной приостановки деятельности в России.
Музыкальный сервис Spotify ранее сообщил, что с 11 апреля полностью приостановит свою работу для российских пользователей.
В сервисе заявили, что «обязательно сообщат, когда ситуация поменяется».
Также Netflix объявил о приостановке работы на территории России. После этого защита российских пользователей сервиса подала в суд коллективный иск к компании с требованием компенсации в размере 60 млн рублей за уход с рынка.