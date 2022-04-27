Spotify ожидает потери более 2 млн подписчиков из-за ухода из России

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Стриминговый музыкальный сервис Spotify ожидает оттока более 2 млн подписчиков из-за ухода с российского рынка. Об этом говорится в финансовой отчётности компании.
Spotify ожидает потери более 2 млн подписчиков из-за ухода из России
  • Gettyimages.ru

Число премиум-подписчиков сервиса за квартал выросло на 15% год к году — до 182 млн, говорится в документе, тогда как отток пользователей из-за ухода из России составил приблизительно 1,5 млн.

Кроме того, ожидается, что в текущем квартале может произойти отток ещё около 600 тыс. подписчиков из-за полной приостановки деятельности в России.

Музыкальный сервис Spotify ранее сообщил, что с 11 апреля полностью приостановит свою работу для российских пользователей.

В сервисе заявили, что «обязательно сообщат, когда ситуация поменяется».

Также Netflix объявил о приостановке работы на территории России. После этого защита российских пользователей сервиса подала в суд коллективный иск к компании с требованием компенсации в размере 60 млн рублей за уход с рынка.

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