Супруга Ярошенко заявила, что узнала о подписании документов о депортации мужа неделю назад

Супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала RT, что узнала об обмене мужа на американца Тревора Рида неделю назад.

«Нам сказал об этом ещё неделю назад наш адвокат. О том, что подписано прошение о его депортации», — сказала она.

По её словам, обмен состоялся в Турции, в настоящее время Ярошенко летит в Москву.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.