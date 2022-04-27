Супруга Ярошенко заявила, что узнала о подписании документов о депортации мужа неделю назад

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Супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала RT, что узнала об обмене мужа на американца Тревора Рида неделю назад.
Супруга Ярошенко заявила, что узнала о подписании документов о депортации мужа неделю назад
  • РИА Новости

«Нам сказал об этом ещё неделю назад наш адвокат. О том, что подписано прошение о его депортации», — сказала она.

По её словам, обмен состоялся в Турции, в настоящее время Ярошенко летит в Москву.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

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