Политолог Гаспарян прокомментировал желание Финляндии и Швеции одновременно войти в НАТО

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Политолог Армен Гаспарян в стриме RT «Летучка» прокомментировал стремление Финляндии и Швеции одновременно войти в НАТО.
Политолог Гаспарян прокомментировал желание Финляндии и Швеции одновременно войти в НАТО
  • Gettyimages.ru

«На первом месте стоит пиар-составляющая, чтобы продемонстрировать, как две скандинавские страны вместе, опасаясь нашего инфернального мордора, взялись за руки, скорректировали курс, и теперь они в Североатлантическом альянсе», — сказал он.

Ранее в российском МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.

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