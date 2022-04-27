Политолог Гаспарян прокомментировал желание Финляндии и Швеции одновременно войти в НАТО
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«На первом месте стоит пиар-составляющая, чтобы продемонстрировать, как две скандинавские страны вместе, опасаясь нашего инфернального мордора, взялись за руки, скорректировали курс, и теперь они в Североатлантическом альянсе», — сказал он.
Ранее в российском МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.