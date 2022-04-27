Политолог Гаспарян прокомментировал желание Финляндии и Швеции одновременно войти в НАТО

Политолог Армен Гаспарян в стриме RT «Летучка» прокомментировал стремление Финляндии и Швеции одновременно войти в НАТО.

«На первом месте стоит пиар-составляющая, чтобы продемонстрировать, как две скандинавские страны вместе, опасаясь нашего инфернального мордора, взялись за руки, скорректировали курс, и теперь они в Североатлантическом альянсе», — сказал он.

Ранее в российском МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.