Замглавы МИД назвал санкционное давление на Россию основанным на лжи

Санкционное давление на Россию основывается на лжи и лицемерии, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути, так как основано на лжи и лицемерии», — приводит ТАСС слова Панкина в ходе выступления по видеосвязи на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития.

Он призвал к объединению усилий для построения более справедливого экономического миропорядка.

Ранее журнал The Economist сообщал, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против России.